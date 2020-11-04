مؤشر: بريطانيا تتجه صوب ركود اقتصادي

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت شركة «آي.إتش.إس ماركت» للبيانات المالية أن بريطانيا تبدو متجهة صوب ركود اقتصادي في خانة العشرات هذا الشتاء، إذ تظهر مسوح للشركات أن النمو الاقتصادي توقف تقريباً خلال الشهر الماضي حتى قبل الإعلان عن أحدث إجراءات للعزل العام في أنحاء إنجلترا.

وانخفض مؤشر «آي.إتش.إس ماركت/ سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وسجل 51.4 في أكتوبر مقارنة مع 56.1 في سبتمبر، ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3.

وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: «تشير بيانات أكتوبر إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود حتى قبل الإعلان عن العزل العام الثاني في إنجلترا».

واعتباراً من غد الخميس، ستغلق كل المتاجر غير الأساسية في إنجلترا، بما في ذلك المطاعم لمدة أربعة أسابيع باستثناء المتاجر، التي تقدم الوجبات الجاهزة. وقال مور: "يبدو الاقتصاد البريطاني متجهاً صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء ومسار للتعافي أكثر صعوبة في 2021.

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