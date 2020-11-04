14 رحلة اسبوعيا ... فلاي دبي إلى تل أبيب يوميا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي ، انها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV) ، ويمكن الآن حجز الرحلات على موقع flydubai.com..

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين و بدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى. كما كان هناك عددا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عامًا ، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر ، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة ، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة. مع بدء هذه الخدمات ، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات ".

ومنذ انطلاق علميات الناقلة في عام 2009 ، اشتهرت فلاي دبي بربطها للاسواق عير المخدومة وهي الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق وربطها بدبي برحلات مباشرة . توفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة.

توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحات الرحبة والخصوصية في المقصورة ، والمقعد الفسيح المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

يمكن للمسافرين على الدرجة السياحية التمتع بمقاعد مريحة مصممة من قبل شركة ريكارو وتوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء خلال الرحلة التي تستغرق أقل من أربع ساعات. تواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاطلاع على احدث الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار في اسعار التذاكر بين المجمعة (المرنة / القيمة) أو غيرها (لايت) حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

تعد دبي اليوم إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم وتشتهر بفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق وناطحة السحاب برج خليفة وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم ، فضلاً عن شواطئها النظيفة ومناظرها الطبيعية الصحراوية. كما انها مركزا عالميا للفعاليات والاحداث الدولية والترفيه فضلا عن نمط الحياة والأنشطة الرياضية.

تمت إعادة تصميم تجربة رحلة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب ، ويتوفر المزيد من المعلومات على موقع flydubai.com .

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع لـ IATA IATA Travel Centre طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

سكاي واردز طيران الإمارات هو برنامج ولاء مشترك لعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي يوفر للأعضاء مزيدًا من الراحة والبساطة من خلال عملة ولاء واحدة ومقياس واحد لكسب واستبدال الأميال.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم فلاي دبي مجموعة من خدمات الشركاء للمسافرين بما في ذلك انجاز اجراءات السفر من المنزل وخدمات حزم الحقائب ، وخدمات الاستقبال والترحيب ، وباقات العطلات ، وتأجير السيارات ، وكلها بأسعار تفضيلية.

تبدأ اسعار رحلة درجة رجال الاعمال ذهابا وايابا من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي TLV من 6000 درهم فيما تبدأ سعر الدرجة السياحية من 1600 درهم إماراتي.

اما أسعار تذاكر العودة في درجة رجال الأعمال من مطار بن غوريون الى دبي فتبدأ من 1600 دولار أمريكي ، اما أسعار الدرجة السياحية فتبدا من 360 دولارًا أمريكيًا.

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