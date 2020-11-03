أرباح «بي.إن.بي باريبا» تفوق التوقعات

المصدر: باريس - رويترز

ساهم ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي في التفوق على توقعات الأرباح في الربع الثالث، على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة يتسبب في تآكل هوامشه. وساعدت أحجام التداولات الوفيرة معظم البنوك الأوروبية الرئيسية على تحقيق أرباح فصلية أفضل من التوقعات إلى جانب آفاق أكثر تفاؤلاً حيال خسائر القروض نتيجة التداعيات المالية الناجمة عن «كوفيد19».

وارتفعت إيرادات البنك المعني بالشركات والمؤسسات لدى «بي.إن.بي باريبا» 17.4 %، بينما قفزت إيرادات التداول في أدوات الدخل الثابت 36 % مع مستوى جيد لنشاط العملاء في أسواق الفائدة والعملة، ما يفوق متوسط زيادة 26 % لدى خمسة بنوك استثمار أوروبية.

وأعلن البنك عن تحقيق صافي ربح فصلي 1.89 مليار يورو (2.20 مليار دولار) بانخفاض 2.3 % عنها قبل عام. واستقرت الإيرادات تقريباً عند 10.89 مليارات دولار. وبحسب تقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، توقع محللون ربحاً صافياً 1.57 مليار يورو تقريباً وإيرادات تقترب من 10.66 مليارات يورو.

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