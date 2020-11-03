2 % ارتفاع إيرادات «تومسون رويترز»

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت شركة تومسون رويترز، إن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بدعم من مكاسب وحدتي الأنشطة القانونية وخدمات الشركات، في الوقت الذي ساعد فيه خفض التكاليف الشركة في رفع توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة لعام 2020. وقالت شركة الأخبار والمعلومات، إن النتائج المعلنة تمنحها ثقة متزايدة بشأن توقعاتها المالية للعام بأكمله، لكن مسار جائحة «كوفيد 19» قد يغير ذلك.

وقالت تومسون رويترز، التي تملك وكالة رويترز، في بيان، إن الإيرادات الفصلية زادت 2% إلى 1.44 مليار دولار، وإن الربح التشغيلي ارتفع 21 % إلى 318 مليون دولار. وقال ستيف هاسكر الرئيس التنفيذي لتومسون رويترز في بيان: يسعدني إعلان أن أسواقنا وأنشطتنا تواصل إثبات متانتها في مواجهة بيئة كلية أشمل زاخرة بالتحديات.

وأعلنت تومسون رويترز أن الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين زادت 42% في الربع الثالث نتيجة ارتفاع الإيرادات وبرنامج لخفض تكاليف قيمته 100 مليون دولار هذا العام يرتبط بالجائحة. وقال هاسكر: أنا واثق أننا سنواصل التعامل بفاعلية مع هذه البيئة الصعبة والبناء على هذا الأداء في 2021.

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