رهانات فوز بايدن تصعد بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية، حيث راهن المستثمرون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ففي وول ستريت، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، حيث صعد داو جونز الصناعي 0.79 %، وارتفع ستاندرد آند بورز 0.79%، في حين زاد ناسداك المجمع 0.74%.

وواصلت الأسهم الأوروبية تعافيها، فيما قلل المستثمرون من أولوية المخاوف المتعلقة بفيروس «كورونا» في الوقت الحالي، إذ يتحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي. وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجدداً الارتفاع، وصعدت جميعها بأكثر من 1.5%. وقفز سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي 4.6%، إذ ساعد ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية البنك الفرنسي في التفوق على توقعات الأرباح الفصلية.

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