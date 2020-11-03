رهانات فوز بايدن تصعد بالأسهم العالمية

المصدر:
  • نيويورك - رويترز
التاريخ:

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية، حيث راهن المستثمرون على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ففي وول ستريت، ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، حيث صعد داو جونز الصناعي 0.79 %، وارتفع ستاندرد آند بورز 0.79%، في حين زاد ناسداك المجمع 0.74%.

وواصلت الأسهم الأوروبية تعافيها، فيما قلل المستثمرون من أولوية المخاوف المتعلقة بفيروس «كورونا» في الوقت الحالي، إذ يتحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي. وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجدداً الارتفاع، وصعدت جميعها بأكثر من 1.5%. وقفز سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي 4.6%، إذ ساعد ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية البنك الفرنسي في التفوق على توقعات الأرباح الفصلية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى