الذهب يرتفع مع نزول الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع الذهب مع نزول الدولار والضبابية فيما يتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1901.86 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1906.30 دولارات.

وقال جيفري سيكا مؤسس سيركل سكويرد أولترنتف إنفستمنتس: الدافع الوحيد وراء أسعار الذهب هي الاحتمالات المرتفعة لأن تكون هناك ضبابية حول الانتخابات الأمريكية. وتلقى المعدن دعماً من نزول الدولار، إذ يراهن المستثمرون على فوز بايدن الذي قد يضخ تحفيزاً أكبر للاقتصاد المتضرر من الفيروس.

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