سلطنة عمان تعتزم فرض ضريبة دخل على ذوي الدخل المرتفع

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة دخل على ذوي الدخل المرتفع، في العام 2022.

ونشرت وزارة المالية العمانية تفاصيل جديدة عن الخطة الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، وأفادت بأنه من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022، وفقاً لـ "العربية".

وكان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، قد أقر، الشهر الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وبالرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لتطبيق ضريبة الدخل٫ فإن الخطة أشارت إلى أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.

وفي الأثناء، أوضحت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن ضريبة الدخل على الأفراد ستكون الأولى من نوعها في الخليج.

وقالت: "ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب"، متوقعة أن يتم التطبيق في العام 2022.

وتستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلا من توزيعه بلا استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.

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