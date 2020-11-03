التأكيد على شرط لازم للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مركز الإقامة المميزة في السعودية على أن الملاءة المالية، هي أحد اشتراطات الحصول على «الإقامة المميزة».

وعبر تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر»، أشار إلى أن الملاءة المالية يقصد بها إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة العربية السعودية. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح المركز أن المعايير تختلف بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له، ويتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم الطلب، داعيا إلى الاتصال على الرقم (920000087) عند الرغبة بمعرفة المزيد عن الإقامة المميزة.

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