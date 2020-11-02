الصين تعتزم وضع قواعد لشركات التمويل عبر الإنترنت

المصدر: بكين- د ب أ

أعدت السلطات الرقابية والتنظيمية المعنية في الصين مسودة قواعد لتنظيم عمل شركات تقديم التمويل متناهي الصغر عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية لتنظيم هذا النشاط.

وبحسب المسودة التي أعدها بنك الشعب (المركزي) الصيني وهيئة الرقابة المصرفية وهيئة الرقابة على التأمين في الصين، فإنه سيحظر على المنصات التي تقدم التمويل متناهي الصغير عبر الإنترنت أن تقدم خدماتها لعملاء خارج الإقليم الذي تتواجد فيه المنصة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤسسات الثلاث تنتظر رأي الأطراف ذات الصلة في هذه المسودة قبل إقرارها.

وبحسب المسودة، فإن رأس المال المسجل لأي منصة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر عبر الإنترنت يجب ألّا يقل عن مليار يوان. وبالنسبة للشركة التي ستقدم خدماتها عبر حدود الأقاليم الصينية، فإن رأسمالها المسجل لن يقل عن 5 تريليونات يوان.

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