الذهب يرتفع مع تفاقم الجائحة

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار قلق المستثمرين بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايد الإصابات بكوفيد 19، كما تفاقمت المخاوف الاقتصادية جراء تجدد إجراءات العزل في بعض الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 %إلى 1892.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % لتسجل عند التسوية 1892.50 دولاراً.

وقال كريج إرلام المحلل في أوندا: «لا نرى سوى مكاسب طفيفة (للذهب)، وهذا ليس مفاجئاً. هذا الأسبوع يحركه حدث مهم.. الانتخابات بالطبع»، مضيفاً أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات في الأسعار في يوم الانتخابات.

وتابع قائلاً: «نرى بعد التماسك في التحركات بعدما تعرض الذهب لضغوط قوية الأسبوع الماضي».

وهبطت أسعار الذهب 1.2 % الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.35 % إلى 23.95 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 2213.70 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 855.17 دولاراً.

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