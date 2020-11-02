توقعات بطرح «آبل» أجهزة «ماك» جديدة 10 نوفمبر

المصدر: نيويورك - وكالات

حددت شركة «آبل» يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري موعداً لإطلاق حدث افتراضي، وسط توقعات بطرح أجهزة «ماك» جديدة.

وأعلنت الشركة الأمريكية المصنعة للجوالات وأجهزة الحاسب الآلي أن الحدث سيبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ عبر بث حي عبر الموقع الرسمي للشركة.

وكانت «آبل» قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام خطة لطرح أجهزة «ماك» باستخدام رقائق الذاكرة الخاصة بها بدلاً من «إنتل».

وقامت «آبل» في الشهرين الماضيين بتنظيم حدثين افتراضيين عبر الإنترنت بفعل تفشي وباء «كوفيد 19»، شهدا طرح ساعات «آبل ووتش» وجوال «أيفون 12» الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز