«وول ستريت» تصعد من جديد قبيل الانتخابات الأمريكية.. و«داو» يحقق 350 نقطة
عادت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت للارتفاع اليوم من أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالأحداث التي تتركز حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وينتظر المستثمرون باهتمام لانتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء، مع حقيقة تقدم جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.فيما لا تزال إصابات كورونا المتزايد محط اهتمام الأسواق بعد أن انضمت بريطانيا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.
وصعد ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1.3 % أو ما يعادل 352 نقطة، ليسجل مستوى 26853.9 نقطة، كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.1 % إلى 3306.5 نقطة، وارتفع «ناسداك» التكنولوجي بنحو 0.8 % إلى 11003.7 نقطة.
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