تغريدة تستفز المستهلكين السعوديين حول فتح الملف في المستشفيات الخاصة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أحدث موقع "عين المستهلك" السعودي يوم أمس الأحد، موجة من الردود بين مصدق وساخر ومطالب بحقه، عندما نشر تغريدة تفيد بأن فتح الملف بأي مستشفى خاص داخل المملكة العربية السعودية هو مجاني.

وقال "عين المستهلك" في تغريدته: "عزيزي المستهلك يحق لك في المستشفيات الخاصة فتح الملف والحصول على التقرير الطبي بدون مقابل (مجاناً)".

ونوه "عين المستهلك" بأنه وفي حال المخالفة، فإن للمستهلك الحق بالتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية، وقال: "عزيزي المستهلك، في حال المخالفة أبلغ 937".

ويذكر أن حساب "عين المستهلك" يحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، ويتابعه أكثر من مليون شخص في منصته على تويتر.

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