1.19 تريليون دولار مبيعات التجزئة الصينية عبر الإنترنت في 9 أشهر

المصدر: بكين-شينخوا

بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين أكثر من 8 تريليونات يوان (حوالي 1.19 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 9.7 % على أساس سنوي، وفقاً لوزارة التجارة بالصين. وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة، إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي. وتابع أن نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال نفس الفترة في المناطق الريفية.

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