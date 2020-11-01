مطالبات بتطبيق اختبارات كورونا السريعة لركاب الطائرات في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

طالب بيتر جيربر، رئيس الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية، بتسريع وتيرة تطبيق الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا بالنسبة لركاب الرحلات الجوية.

وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة غداً، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا كارجو للشحن:«إذا اختبرنا كل القادمين، سنعرف بالضبط من هو المصاب».

وأضاف أنه إذا تم، بدلا من ذلك، إرسال كل الركاب الذين لم يجروا اختبارا إلى الحجر لمدة خمسة أيام، فإنه لن يتم معرفة من هو المصاب، كما أنه من غير المؤكد أن الكل سيلتزم بالحجر إذا لم تظهر عليهم الأعراض.

وأعرب جيربر عن اعتقاده بأن تطبيق قاعدة إلزام الركاب القادمين من البؤر الخطيرة بالدخول في حجر بدلا من الاختبار، اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، سيؤدي «فعليا إلى حدوث إغلاق بالنسبة للنقل الجوي الألماني».

ورأى جيربر أن القاعدة الجديدة لن تؤدي إلى جلب أمان إضافي، وأعرب عن تأييده لإجراء اختبارات سريعة قبل السفر لركاب مسارات جوية معينة «وهكذا يمكننا أن نتيح قدرا كبيرا من الأمان بالنسبة للركاب والدول التي تتساءل عما إذا كانت ستسمح للقادمين بالدخول».

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