2.3 مليار دولار مساعدة حكومية لقطاع النقل في لندن

المصدر: لندن-د ب ا

أعلن قطاع النقل في لندن أنه اتفق مع الحكومة البريطانية على الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني ( 2.3 مليار دولار)، وذلك في ظل تضرر الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق مع وزارة النقل سوف يستمر حتى نهاية العام المالي في مارس المقبل، ويمكن زيادة حزمة الانقاذ في حال تراجعت الإيرادات بصورة أكبر.

وكانت إيرادات قطاع النقل في لندن قد تراجعت بنسبة 90% خلال فترة الاغلاق الأولى في مارس الماضي. ومن المقرر أن تبدأ انجلترا في تطبيق إغلاق ثانٍ هذا الأسبوع، حيث تشجع الحكومة المواطنين بالعمل من المنزل إذا كانوا يستطيعون ذلك منذ سبتمبر الماضي.

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