«المركزي» الكويتي يسمح لـ «برقان» بإصدار سندات بـ 500 مليون دولار

المصدر: الكويت-رويترز

قال بنك برقان الكويتي إنه حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي على إصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار.

وأوضح البنك أن السندات الجديدة ستكون إما مستحقة بعد عشر سنوات وقابلة للاسترداد المبكر بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، أو مستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد بعد ست سنوات.

ونال البنك موافقة بنك الكويت المركزي على استرداد أوراق مالية رأسمالية صادرة بقيمة 100 مليون دينار (326.7 مليون دولار) في 2016 وذلك في تاريخ استدعائها الأول.

واعتبر برقان أن التنفيذ الناجح لهذه العمليات سيساعد في «تعزيز متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل».

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