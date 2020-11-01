3.6 % تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر

المصدر: سيؤول- د ب أ

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 6. 3 % في أكتوبر، مقارنة بالعام الذي سبقه، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في جميع أنحاء العالم، وقلة أيام العمل، لتقطع بذلك انتعاشاً وجيزاً خلال الشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم الأحد.

وبحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، فقد بلغت قيمة الصادرات 9. 44 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 6. 46 مليار دولار قبل عام، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفضت الواردات بنسبة 8. 5 % إلى 39 مليار دولار، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 9. 6 مليارات دولار.

ويتماشى الرقم الأخير تقريباً مع توقعات السوق، حيث توقع استطلاع أجرته يونهاب أنفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء، انخفاض صادرات البلاد في أكتوبر بنسبة 12. 3 % على أساس سنوي.

وشهدت البلاد ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 5. 4 في المئة في فبراير الماضي، وهو أول انتعاش سنوي منذ 14 شهراً، قبل أن تعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19.

وتراجعت الصادرات مرة أخرى في مارس، مع تصاعد عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، وتسارعت وتيرة الانخفاض بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبتي 5. 25 % في نيسان/أبريل، و6. 23 % في مايو.

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