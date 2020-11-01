مصرف السلام يواصل استراتيجيته لمكافأة عملائه

المصدر: المنامة – البيان

يقدم مصرف السلام - البحرين (مصرف السلام) لعملائه من حاملي بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق فرصة للفوز بجوائز يومية وجوائز كبرى عند استخدام تطبيق «طلبات»، المنصة الرائدة إقليمياً في توصيل الطعام والبقالة، خلال فترة العرض الخاص الممتدة بين 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2020. وسيحصل عملاء مصرف السلام على فرصة لدخول السحب اليومي والفوز بــ200 دينار بحريني، إضافة إلى ثلاث جوائز كبرى تبلغ قيمتها 1,500 دينار بحريني كرصيدٍ في تطبيق «طلبات».

ويأتي الإعلان عن العرض الخاص ضمن إطار استراتيجية مصرف السلام المتواصلة لمكافأة عملائه من خلال برامج الجوائز المبتكرة والشراكات مع تجار محددين. كما يدير المصرف حملة مماثلة بالتعاون مع «لولو هايبر ماركت» خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، حيث يشارك مستخدمو البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق في السحب على واحدة من 12 جائزة قيمة كلٍ منها 100 دينار بحريني. وإضافة إلى هذه العروض الخاصة على البطاقات، يقدم مصرف السلام حملة أكبر لمكافأة عملائه من حاملي البطاقات عبر تخصيص جوائز نقدية يصل إجماليها حتى 30,000 دولار أمريكي ونصف كيلوغرام من الذهب.

وتعليقاً على العرض الخاص مع تطبيق «طلبات»، قال محمد بو حجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف السلام - البحرين: «يتوجه المستهلكون في جميع أنحاء المنطقة بشكل متزايد نحو تجنب استخدام النقود الورقية، وإتمام مشترياتهم رقمياً وباستخدام البطاقات اللاتلامسية لجميع مشترياتهم بما يشمل المشتريات الصغيرة مثل الوجبات الجاهزة أو المشتريات اليومية. فنحن في مصرف السلام نسعى لاستباق احتياجات عملائنا، ولذلك، عقدنا شراكات لتقديم عروض خاصة وجوائز نقدية قيمّة. وتم تصميم هذه الحملة لزيادة فرص الفوز بالجوائز النقدية عند زيادة استخدام بطاقات مصرف السلام. وبفضل تطبيق مصرف السلام للخدمات المصرفية، أصبح فتح الحسابات والإيداع ودفع مستحقات البطاقات أسهل من أي وقت مضى».

وبدوره، قال هشام الساعاتي المدير العام لطلبات البحرين: «يسعدنا التعاون مع مصرف السلام الذي يساهم بدور ريادي مماثل في رقمنة الخدمات المصرفية في المنطقة. وطالما كان أمان وسلامة العملاء على رأس أولوياتنا، فإننا نسعى دائماً لمكافأة عملائنا المشتركين في طلبات بإضافة أفضل العروض والمنتجات. وشراكتنا هذه مع مصرف السلام جاءت لتُتيح للمُستخدمين أن يستمتعوا بالجوائز سواء كانوا يطلبون الطعام أو البقالة أو الزهور أو الإلكترونيات من خلال منصة تطبيق طلبات، بالإضافة إلى استخدام طرق دفعٍ آمنة وسهلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز