شركة تشتري "دانكن دوناتس" و"باسكن روبنز" بأكثر من 8 مليارات دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "إنسباير براندز" للمطاعم، أول من أمس، أنها ستشتري "دانكن براندز" المالكة لسلسلتي "دانكن دوناتس" و"باسكن روبنز"، مقابل 8,8 مليارات دولار.

وقالت الشركة، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية"، إن قيمة الصفقة تصل إلى 11,3 مليار دولار، مع احتساب الديون المترتبة على "دانكن براندز".

وتملك "إنسباير براندز" سلاسل مطاعم "أربيز" و"بافالو وايلد وينغز" و"سونيك درايف إن" و"جيمي جونز".

وتُعرف مقاهي "دانكن دوناتس"، التي أنشئت سنة 1950 في ولاية ماساتشوستس شمال شرقي الولايات المتحدة، بمجموعتها المتنوعة من كعك "الدوناتس"، إضافة إلى تقديمها أنواعاً مختلفة من القهوة وشطائر الفطور.

أما "باسكن روبنز" فقد بدأت العمل سنة 1945 في كاليفورنيا، وتشتهر بتقديمها 31 نكهة من المثلجات "آيس كريم".

وتدير العلامتان التجاريتان أكثر من 20 ألف نقطة توزيع في أكثر من 60 دولة.

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