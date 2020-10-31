«سامسونغ» تتصدر مبيعات الهواتف عالمياً

المصدر: بكين - أ ف ب

فقدت مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مكانتها على رأس البائعين العالميين للهواتف الذكية في الربع الثالث، بعد ما باعت في الربع الثالث 51,7 مليون هاتف، أي أقل بـ 23 % على مدى عام.

وباعت منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ 80,2 مليون جهاز بزيادة 2 % خلال عام واحد، وأصبحت من جديد أول شركة مصنعة في العالم. حسبما أعلن مكتب الأبحاث «كاناليس».

ويبدو أن منافستها «شاومي» استفادت من هذا الوضع، حيث باعت 47,1 مليون هاتف ذكي بزيادة 45 % خلال عام واحد، خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، رغم انخفاض الطلب العالمي بنسبة 1% مقارنة بالربع الثالث من 2019. وتحتل «فيفو» و«أوبو» وهما علامتان تجاريتان صينيتان أخريان، المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي.

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