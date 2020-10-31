غرامة على «ماريوت» بسبب قرصنة بيانات

المصدر: لندن ــ أ ف ب

وقّعت السلطات البريطانية غرامة بقيمة 18,4 مليون جنيه استرليني على سلسلة فنادق «ماريوت» الأميركية في أوروبا بسبب قرصنة بيانات طالت 339 مليوناً من زبائنها في العالم. وتولى مكتب مفوّض المعلومات البريطاني الموكل حماية البيانات إجراء التحقيق، وأصدر العقوبة باسم الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى أن المقر الرئيسي لشبكة «ماريوت» في أوروبا هو في بريطانيا.

وحصل الهجوم الإلكتروني عام 2014 واستهدف الشبكة الخاصة بفنادق «ستاروود»، وأدى إلى تعريض بيانات للخطر قبل أن يتم اكتشاف القرصنة في سبتمبر 2018. واستهدف التحقيق «ماريوت» بسبب اندماجها مع «ستاروود» العام 2016. ولم تُعرَف هوية القراصنة ولكنهم تمكنوا من الولوج إلى عدد كبير من البيانات التي تطلبها الفنادق من زبائنها عند الحجز.

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