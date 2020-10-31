1.67 مليار يورو خسائر «إير فرانس» الفصلية

المصدر: باريس ــ د ب أ

تكبدت شركة إير فرانس - كيه إل إم للطيران التي تضم شركات إير فرانس وكيه إل إم وترانسافيا خسائر صافية في الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 1.67 مليار يورو مقابل أرباح قيمتها 362 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي. وذكرت الشركة أن هذه الخسائر ترجع إلى مخصصات إعادة الهيكلة وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد ومشكلات بأسطول الطائرات.

وسجلت عمليات التشغيل خسائر بقيمة 1.05 مليار يورو، مقابل أرباح تشغيلية قيمتها 909 ملايين يورو العام الماضي. ووصلت خسائر الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وتسديدات الديون 442 مليون يورو مقابل أرباح بقيمة 1.65 مليار يورو العام الماضي. وانخفضت عائدات الشركة بنسبة 67 % إلى 2.52 مليار يورو مقابل 7.61 مليارات يورو العام الماضي. وذكرت الشركة أنها رصدت تعافياً في حجم الطلب حتى منتصف أغسطس الماضي بعد إنهاء عملية الإغلاق.

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