2.8 تريليون دولار طلبات شراء الأفراد على اكتتاب «آنت جروب»

المصدر: بكين ــ وكالات

يتزاحم صغار المستثمرين للشراء في اكتتاب شركة التكنولوجيا المالية «آنت جروب»، حيث بلغت قيمة طلبات الشراء في المجمل نحو ثلاثة تريليونات دولار.

وقالت «آنت جروب» الصينية: إن المستثمرين الأفراد في البر الرئيسي للصين قدموا طلبات للشراء في الاكتتاب العام للشركة بما يعادل أكثر من 2.8 تريليون دولار.

ومن المقرر أن يتم إدراج «آنت» في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ في وقت واحد يوم الخامس من نوفمبر المقبل، في طرح قياسي قد يجمع 34.5 مليار دولار.

وقدم أكثر من 5 ملايين فرد طلبات شراء الأسهم في بورصة «شنغهاي»، وهو رقم قياسي لاكتتابات الطرح العام الأولي.

ويوجد لدى «آنت» نحو مليار مستخدم وأكثر من 17 تريليون دولار في أحجام المدفوعات السنوية.

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