بنك أوف أمريكا: المستثمرون يعزفون عن الأسهم الأوروبية

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا، أمس، استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليارات دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة «كوفيد 19».

وأضاف البنك، أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليارات دولار، في خمسة أشهر.

وقال البنك في تقرير أسبوعي، إنه في ظل عمليات بيع عالمية في شتى أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضاً مليار دولار في الذهب، واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز