الذهب إلى أدنى مستوى في شهر

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب، أمس ، إلى أدنى مستوياتها خلال شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط باتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة، لكن القلق إزاء قفزة في الإصابات بـ«كوفيد19» وحالة عدم اليقين قبيل الانتخابات الأمريكية قيد خسائر المعدن الثمين.

وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.5 % عند 1867.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % لتسجل عند التسوية 1868.00 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7 % إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب، الذي غالباً ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، مكاسب بلغت 24 % هذا العام وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز أثناء الجائحة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث، كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع. وانخفضت الفضة 0.43 % إلى 23.30 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاتين 2.13 % إلى 848.19 دولاراً وتراجع البلاديوم 1.95% إلى 2194.00 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز