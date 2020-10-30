مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط 4 %

المصدر: واشنطن- د ب أ

واصلت أسعار النفط، أمس، تسجيل التراجعات الحادة وسط مخاوف، بشأن الطلب خصوصاً في ظل فرض تدابير جديدة في عدد من الدول لاحتواء تفشي «كورونا». وتراجع خام برنت القياسي بنحو 4% إلى 11. 38 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.9% إلى 35.95 دولاراً. وكان الخامان تراجعا، أول من أمس، بأكثر من 5% بعدما أظهرت بيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام للمرة الأولى في 3 أسابيع. ويأتي تراجع الأسعار أيضاً بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية توقعات بأن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يومياً في غضون 4 أسابيع، ما يمثل استعادة للإنتاج بأسرع مما توقعه الكثير من المحللين.

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