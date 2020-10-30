البنك الدولي: 14 % تراجع تحويلات العاملين بالخارج مع تراجع الهجرة

المصدر: لندن - رويترز

قدر البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العاملون المغتربون إلى دولهم ستنخفض 14% هذا العام مقارنة بمستوياتها في 2019 قبل الجائحة.وأضاف في تقريره عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المالية من المغتربين إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل سينخفض بنحو 7% إلى 508 مليارات دولار في 2020 وسيسجل تراجعاً بنسبة 7.5% إلى 470 مليار دولار في 2021.

وأشار البنك الدولي إلى أن العوامل التي ساهمت في ذلك تشمل مستويات ضعيفة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الدول التي تستضيف المغتربين وانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملات في الدول التي تأتي منها التحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

وستعاني أوروبا ومنطقة شرق آسيا الهبوط الأكبر في التحويلات المالية في 2020 و2021، مع تراجعها 16 و11% على الترتيب في حين ستشهد آسيا الوسطى انخفاضاً قدره 8%.

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