هولندا.. 6 طائرات تابعة للوفتهانزا تتوجه إلى ساحة الخردة

المصدر: د ب ا

أعلنت هيئة الرقابة على النقل الجوي والبيئة في هولندا عن السماح لست طائرات جامبو تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بمغادرة مطار تفينتي الصغير والتوجه إلى ساحة الخردة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تخفيض لوفتهانزا المتأثرة بوباء كورونا لأسطولها، وكانت السلطات الهولندية قد رفضت في وقت سابق مغادرة الطائرات الست التي أخرجتها لوفتهانزا من الخدمة، وهي من طراز بوينج 747-400.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة الهولندية اليوم الخميس، فقد صدرت تصاريح استثنائية للطائرات الست بمجرد استيفاء المطار لبعض الشروط الخاصة بالسلامة، وكان الطرفان (الهيئة والمطار) قد توصلا إلى تسوية قبل انعقاد جلسة وشيكة أمام المحكمة.

وكانت لوفتهانزا قد وصفت الأمر بأنه مسألة تتعلق بالمطار.

كان المسألة قد بدت في أول الأمر وكأن الطائرات العملاقة عالقة في المطار الواقع بالقرب من الحدود الألمانية، وهو مطار غير معتمد لاستقبال مثل هذه الطائرات الكبيرة. وكان من المنتظر أن تغادر ثلاث طائرات في هذا العام مع طائرتين أخريين متوقفتين في مطار لورد في فرنسا، حيث سيتم تفكيك هذه الطائرات وتحويلها إلى خردة في صحراء موهافي الأمريكية عن طريق شركة جي إي افييشن ماتريالز.

وكان يتعين مغادرة ثلاث طائرات أخرى للمطار الهولندي بحلول منتصف العام عندما تجد لوفتهانزا مشترين لها.

تجدر الإشارة إلى أن لوفتهانزا لم تعد في حاجة إلى استخدام الطائرات الست التي تضم كل واحدة منها أربع محركات، بسبب استهلاكها غير المناسب للوقود.

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