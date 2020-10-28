الذهب يهبط بفعل صعود الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجع الذهب بما يصل إلى 2% وفقدت الفضة حوالي 6% وسط إقبال المستثمرين على الدولار في غياب أي مؤشرات على إجراءات تحفيز مالي أمريكي وشيك لتخفيف الصدمة الاقتصادية لجائحة «كوفيد19».

وسجل السعر الفوري للذهب أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1869.21 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنه تحسن لاحقاً ليسجل 1879.03 دولاراً، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% ليتحدد سعر التسوية عند 1879.20 دولاراً. وهوت الفضة إلى 23 دولاراً، أدنى مستوياتها منذ السابع من أكتوبر.

وقال بوب هابركورن، كبير إستراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: «كانت المعادن معتمدة اعتماداً شديداً على مزيد من التحفيز في هذه المرحلة ومعسكر المراهنة على النزول مسيطر تماماً حالياً.. إجمالاً، سوق الذهب منخفضة بسبب تعزز الدولار نتيجة لغياب إجراءات التحفيز وعقلية العزوف عن المخاطرة قبيل الانتخابات».

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