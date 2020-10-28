153 مليون يورو خسائر «إيني» في الربع الثالث

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت شركة إيني الإيطالية النفطية، تسجيل خسائر خلال الربع الثالث، وذلك يرجع إلى استمرار تأثير أزمة فيروس «كورونا» على الطلب على النفط. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكلتي القول، اليوم الأربعاء، في بيان: «إيني» مرت بسيناريو سيئ بالنسبة لأعمال التكرير التقليدية. وأضاف أن الأزمة في الطلب على النفط أدت لتقليص أنشطة التكرير وانخفاض المبيعات.

وتكبّدت إيني صافي خسائر بقيمة 153 مليون يورو خلال الربع الثالث. وجاء حجم الخسائر أقل من الخسائر التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني، عندما أدت أزمة فيروس «كورونا» لانخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة.

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