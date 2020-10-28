النفط يهوي 5.7% بسبب الجائحة وارتفاع المخزون الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسعار النفط 5.7% ليهبط برنت إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر في ظل تجدد الإغلاقات بسبب تنامي الإصابات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا وتوقعات لتفاقم اضطراب الطلب.

وتأثرت السوق أيضاً بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وسط زيادة قوية في الإنتاج، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس الاستشارية: لا ريب أن زيادة إنتاج النفط قد أفضت إلى زيادة غير متوقعة في مخزون الخام، وفي ضوء الإغلاقات الجديدة التي نراها في أوروبا، يشيع ذلك مزيداً من الأنباء الكئيبة في سوق النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار، بما يعادل 5.7% إلى 38.87 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.45 دولار، أو 6.2% ليسجل 37.12 دولاراً.

ويتجه برنت بهذا صوب أدنى إغلاق له وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 يونيو، بينما يبدو غرب تكساس بصدد أقل سعر تسوية منذ الثاني من أكتوبر، وأكبر خسارة مئوية يومية منذ الثامن من سبتمبر.

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