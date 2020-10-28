182 مليون يورو أرباح «دويتشه بنك» الربعية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

حقق «دويتشه بنك» في الربع الثالث أرباحاً بلغت 182 مليون يورو. ورغم تداعيات جائحة «كورونا» على ألمانيا والاقتصاد العالمي، قال كريستيان زيفينج، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، «إن البنك تمكن من الحفاظ على الربحية طوال 2020». وأضاف: «بعد تسعة أشهر، بلغت أرباحنا قبل الضرائب 846 مليون يورو، لذلك لا نزال واثقين من تحقيق نتيجة إيجابية قبل احتساب الضرائب للعام بأكمله».

وبعد عدة سنوات من الخسائر، أطلق «دويتشه بنك» إصلاحاً شاملاً في يوليو 2019 شمل تقليص قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية والتراجع في عدد من مجالات الأعمال للتركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية للشركات.

كما سيتم تخفيض القوة العاملة بنحو 18 ألف فرد حول العالم إلى 74 ألفاً بحلول أواخر 2022. وقال زيفينج، في بيان الإعلان عن نتائج الربع الثالث: «في الربع الخامس من تحولنا، لم نظهر فقط استمرار الانضباط في النفقات، وإنما أيضاً قدرتنا على اكتساب حصة في السوق». وأضاف: «نموذج أعمالنا الأكثر تركيزاً يحقق نتائج جيدة، ونرى أن قسماً كبيراً من نمو إيراداتنا مستدام».

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