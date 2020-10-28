514 مليون دولار أرباح فصلية لجنرال إلكتريك

المصدر: بوسطن - رويترز

أعلنت جنرال إلكتريك عن أرباح فصلية مفاجئة وتدفقات نقدية إيجابية بفضل خفض التكاليف وتطوير أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة. وكشفت الشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً عن تدفقات سيولة حرة تبلغ 514 مليون دولار من عملياتها الصناعية في الربع الثالث من العام، مقارنة مع نزوح 2.1 مليار دولار في الربع السابق. وكان متوسط توقعات محللي رفينيتيف لنزوح 876 مليون دولار.

وقالت الشركة، إنها تتوقع تدفقات سيولة حرة من النشاط الصناعي لا تقل عن 2.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام، إلى جانب توقعات إيجابية للعام المقبل. ولمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» تخفض الشركة التكاليف بمقدار ملياري دولار، وتسعى لتوفير سيولة تصل إلى 3 مليارات دولار. وقالت الشركة، إنها حققت حتى الآن 75% من هدفها.

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