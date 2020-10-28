«بوينج» تشطب 7 آلاف وظيفة بنهاية العام

المصدر: شيكاغو - د ب أ

تعمل شركة بوينج على زيادة شطب الوظائف، وسط ضغوط تتعرض لها الموارد المالية للشركة جراء الوباء العالمي والتوقف الذي طالت فترته الخاص بطائرات 737 ماكس. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن رسالة بريد إلكتروني لبوينج، أنه من المقرر شطب 7 آلاف وظيفة إضافية بحلول نهاية العام المقبل، ما يرفع إجمالي خفض القوة العاملة من خلال حالات التقاعد والتقليص والتسريح إلى 30 ألف شخص.

وكانت الشركة توظف 160 ألف شخص في بداية العام قبل أن يضر وباء «كورونا» بقطاع السفر الجوي ومبيعات الطائرات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديف كالهون في بيان: «نحن نتكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال إدارة السيولة النقدية لدينا عن كثب وتحويل مؤسستنا لتكون أكثر حدة ومرونة واستدامة على المدى الطويل».

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