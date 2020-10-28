ارتفاع إصابات «كورونا» يعصف بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

عانت الأسواق العالمية من تراجعات حادة بعد تزايد عدد إصابات فيروس «كورونا»، ما يبدد الآمال في تعافٍ سريع للاقتصاد العالمي.

ففي وول ستريت، هوى مؤشر داو جونز الصناعي نحو 900 نقطة بنسبة 3.3% ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 106 نقاط بنسبة 3.1%، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 362 نقطة بنسبة 3.1%.

وفي أوروبا، عانت الأسهم الألمانية من أسوأ أداء يومي لها منذ أوائل يونيو، بعد أن وافقت الحكومة على إغلاق عام للتصدي لتنامي حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19»، ليقتفي سائر الأسواق الأوروبية أثرها بفعل المخاوف من مزيد من القيود في أنحاء القارة.

وهوى المؤشر داكس الألماني ما يصل إلى 5%، ثم قلّص خسائره ليغلق منخفضاً 4.2% عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر. ومازالت تفاصيل الإجراءات الألمانية قيد التفاوض، وتقول مصادر إن الحكومة قررت إغلاق الحانات والمطاعم من الثاني من نوفمبر.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3% في أشد خسائره اليومية خلال 5 أسابيع. وهبط المؤشر الفرنسي الرئيسي 3.4% قبيل كلمة تلفزيونية للرئيس إيمانويل من المتوقع أن يصدر فيها أوامر بلزوم المنازل.

وقال محمد كاظمي، مدير محفظة في «يو.بي.بي»: أنباء تجدد إجراءات الإغلاق ستؤجج المخاوف حيال النمو في المنطقة.. من المرجح أن يدفع هذا كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى لزوم جانب التيسير النقدي في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي اليوم ممهدة لمزيد من إجراءات التيسير في المستقبل.

كذلك تراجعت الأسهم اليابانية لثالث جلسة على التوالي متأثرة بمخاوف مرتبطة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل. نزل مؤشر نيكاي القياسي 0.29%، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31%. وتراجع 27 مؤشراً فرعياً من 33 في بورصة طوكيو، وتصدرت قطاعات التعدين والحديد والصلب والتأمين موجة الانخفاض.

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