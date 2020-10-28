أغنى 10 مليارديرات يخسرون 14 مليار دولار في يوم واحد

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أفادت تقارير أن مارك زوكربيرج، وبيل غيتس، وإيلون ماسك، و6 آخرين من أغنى المليارديرات الأمريكيين خسروا 14 مليار دولار في يوم واحد.

وانضمت لقائمة الخاسرين امرأة واحدة فقط هي وريثة وول مارت أليس والتون، التي خسرت 635 مليار دولار من ثروتها، وفقًا لمجلة فوربس.

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم ، تلقت الأسواق ضربة في بداية الأسبوع ، مما أدى إلى خسارة أغنى 10 أشخاص في الولايات المتحدة مجتمعين 14 مليار دولار في يوم واحد ، وفقًا لتقارير فوربس.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 650 نقطة، كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪ .

وجاء انخفاض السوق بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع قياسي في حالات كوفيد 19.

من ناحية أخرى، حقق الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس مكاسب أضيفت إلى ثروته يوم الاثنين، مع إغلاق سهم أمازون. وكان الملياردير الوحيد في القائمة الذي شهد زيادة ثروته، حسب فوربس.

وليست المرة الأولى التي يسجل فيها أصحاب المليارات خسائر مذهلة بين عشية وضحاها خلال الوباء. ففي 3 سبتمبر، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 740 نقطة وخسر ماسك وزوكربيرج وجيتس، أغنى عشرة أثرياء في مجال التكنولوجيا، مجتمعين 44 مليار دولار في ذلك الوقت.

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