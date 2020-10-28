أرباح محدودة لـ «بي.بي» بالربع الثالث

المصدر: (لندن - رويترز)

تحولت «بي.بي» إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث، لكنها حذرت من أن وتيرة التعافي من الجائحة ما زالت تتسم بعدم اليقين وتظل تضغط على طلب الوقود وأرباح التكرير.

وأعلنت «بي.بي» عن صافي دخل 86 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، متفوقة على توقعات المحللين بخسارة 120 مليون دولار، وعقب تكبد خسارة قياسية 6.7 مليارات دولار في الربع السابق حين خفضت توزيعات أرباحها إلى النصف.

وقالت الشركة إن الطلب على الوقود في آسيا، على الأخص في الصين، يتعافى، وإن الاستهلاك العالمي ما زال ضعيفاً منذ بداية الربع الرابع. وقال موري أكينكلوس المدير المالي لـ «بي.بي» إن أزمة فيروس «كورونا» لن تبطئ خطط الشركة للتحول. وأضاف: من الصعب تخيل بيئة أكثر قسوة مما كانت عليه في الربع الثالث.

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