36 % تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي»

المصدر: (لندن - د ب أ)

أعلنت مجموعة «إتش.إس.بي.سي» المصرفية البريطانية، التي تركز على العمل في آسيا، تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 36% إلى 3.07 مليارات دولار مقابل 4.84 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع صافي أرباح المجموعة القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 54% إلى 1.36 مليار دولار مقابل 2.97 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل أرباح السهم إلى 0.07 دولار مقابل 0.15 دولار منذ عام.

وفي الوقت نفسه، تراجعت إيرادات المجموعة المصرفية خلال الربع الثالث بنسبة 10% سنوياً إلى 12.07 مليار دولار مقابل 13.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت الإيرادات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 10% إلى 12.1 مليار دولار.

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