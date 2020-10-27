أداء متباين للأسواق العالمية وترقب لنتائج الشركات

المصدر: نيويورك - رويترز

تباينت مؤشرات الأسواق العالمية وسط ترقب للنتائج الفصلية للشركات.. ففي وول ستريت، فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، عقب أسوأ جلسة للمؤشر القياسي في شهر، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى انتخابات الرئاسة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12% إلى 27651.18 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز 5.59 نقاط أو 0.16% مسجلاً 3406.56 نقاط، وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44% ليصل إلى 11409.34 نقاط عند الفتح.

وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها وسط مخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتشديد قيود مكافحة فيروس كورونا في القارة، مما ألقى بظلاله على تقارير أفضل من المتوقع لنتائج الشركات. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى أدنى مستوياته في شهر، بفعل تنامي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا وتلاشي الآمال في الاتفاق على حزمة تحفيز أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية. وسيتحول التركيز إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس من أجل استقاء المؤشرات على تحفيز نقدي ما لمنطقة اليورو.

وقال وين ثين، المدير العالمي للاستراتيجية لدى براون براذرز هاريمان: من المتوقع على نطاق واسع ألا يحرك المركزي الأوروبي ساكناً حتى الاجتماع التالي. توقعات الاقتصاد الكلي لن يجري تحديثها قبل اجتماع العاشر من ديسمبر، لكن البنك سيضطر إلى الإقرار بتدهور التوقعات من الآن.. ثمة خطر ضئيل لمزيد من التصريحات المحذرة من قوة اليورو.

وفقد المؤشر داكس الألماني 0.9% ليسجل أقل مستوى له في أربعة أشهر، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8% إلى قاع شهر في ظل معدل تضخم منفلت. وتخطط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفرض إغلاق محدود في أكبر اقتصاد أوروبي سيركز بالأساس على الحانات والمطاعم لكبح موجة الإصابات الثانية بالفيروس، حسبما أوردته صحيفة بيلد.

وجاءت خسائر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني محدودة بفضل قفزة 4.3% في سهم «إتش.إس.بي.سي» بعد أن أعلن أكبر بنك أوروبي عن إعادة هيكلة لنموذج أعماله أملتها الجائحة، ويسرع خطط تقليص الحجم وخفض التكاليف.

وأغلقت الأسهم اليابانية مستقرة، إذ أسهمت أرباح قوية من كانون لصناعة الكاميرات وآلات النسخ في تعويض ضعف في أسهم السفر والعقارات عقب تراجع وول ستريت عند الإغلاق. وبعد أن انخفض 1.1% في التعاملات المبكرة، استقر نيكي تقريباً عند 23485.80 نقطة، بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.09%.

وتلقت السوق الدعم من تقارير إيجابية للأرباح، مع قفزة لسهم كانون بأكثر من ثمانية بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية وعدلت شركة تشغيل موقع الخدمات القانونية بنجو4.كوم مسارها ليرتفع السهم 7.5% بفضل نتائج فصلية إيجابية.

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