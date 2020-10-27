ارتفاع أسعار النفط 2%

المصدر: (رويترز)

انتعش الخام اليوم الثلاثاء مع إغلاق الشركات بعض إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك قبيل عاصفة تقترب من المنطقة، لكن تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة المعروض الليبي كبحا المكاسب.

وأخلت شركات مثل بي.بي وشيفرون وإكوينور منصات أو أغلقت منشآت.

وأوقف المنتجون حتى الآن 16 بالمئة تعادل 294 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب العاصفة زيتا، التي كانت إعصارا أمس الاثنين لكنها ضعفت إلى عاصفة مدارية في وقت مبكر من اليوم، بحسب مركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

لكن طفرة الأسعار الناتجة عن العاصفة قد تكون قصيرة الأجل، إذ من المتوقع أن يتجدد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بالفيروس.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، "ما دام تهديد عودة الإغلاقات الجزئية قائما، فسيحتاج المجمع النفطي أن يأخذ في حساب الأسعار درجة ما من تجدد ضعف الطلب."

وكان خام برنت مرتفعا 58 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 41.03 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 68 سنتا أو 1.8 بالمئة مسجلا 39.25 دولار. كان كلا العقدين تراجع أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الاثنين.

ومن المنتظر أن ينتعش إنتاج ليبيا ليصل إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة، مما سَيُعقد جهود أعضاء أوبك الآخرين وحلفائهم للحد من المعروض.

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