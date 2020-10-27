"فقاعة سفر" بين دبي ولندن تنتظر الموافقات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث عن خطة جاهزة لفتح السفر الجوي بين دبي ولندن وتشكيل ما اصطلح على تسميته دوليا بفقاعة السفر بين وجهتنين. وأوضح غريفيث أن الخطة تنتظر الموافقات الرسمية من الجانبين.

وقال غريفيث في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن متطلبات الاختبار والحجر الصحي تم الاتفاق عليها من قبل الوجهتين وشركات الطيران، مضيفا ان مسألة المضي قدما تنتظر القرار الرسمي وكيفية موازنة النمو الاقتصادي مع تدابيرالسيطرة على معدل الإصابة بفيروس كورونا. وشدد غريفيث على إن إحياء الطلب على السفر جزء أساسي من انطلاق الاقتصاد العالمي.

ووفقا لغريفيث فإن المفاوضات مع المملكة المتحدة لتمكين الرحلات الأسهل بين الوجهتين هي من بين العديد من المحادثات المماثلة التي تجريها مطارات دبي حول العالم. وقال إن تأمين الاتفاقات النهائية هو"المرحلة التالية التي نريد بشدة الانتقال إليها، لافتا إلى أن شركات الطيران تحث الحكومات على إدخال المزيد من الممرات الجوية للمساعدة في تحفيز الطلب، لكن ثبت أن الاتفاقات الثنائية يصعب وضعها لأن تفشي الفيروسات أدى إلى فرض متطلبات الحجر الصحي الصارمة التي تمنع الناس من السفر.

ويرى غريفيث أن الانفتاح يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمطار دبي الدولي، وهو أكثر المطارات ازدحامًا بحركة المرور الدولية قبل الجائحة، حيث يعتمد بشكل كبير على ربط الركاب حول العالم. وقال غريفيث أعتقد أن كل ما يتطلبه الأمر هو ممر رئيسي واحد للتسجيل والموافقة، ليكون هناك قدر كبير من الثقة من الدول الأخرى.

وكانت كل من هونغ كونغ وسنغافورة أعلنت عن فتح "فقاعة سفر جوي" تسمح بالسفر بين الوجهتين الآسيويين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي، أو تدابير الوقاية التقييدية ومن المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع، بينما وافقت الأولى على السفر بغرض العمل من عدة دول بما في ذلك ألمانيا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية. كما أنشأت الهند فقاعات مع 17 دولة.

وأفادت بلومبرغ أن العمل يجري على إنشاء ممر سفر بين لندن ونيوارك المتاخمة لنيويورك، لكنه ينتظر أيضًا الضوء الأخضر من الحكومات، وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي. وقامت شركة يونايتد إيرلاينز هولدينجز مؤخرًا بأول تجربة أمريكية لتطبيق صحي رقمي جديد مصمم لمشاركة نتائج اختبارات الفيروسات والمساعدة في فتح سوق الطيران عبر الأطلسي المربح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز