%14 نمو ديون الدول الناشئة إلى 4 تريليونات

المصدر: (لندن - رويترز)

أظهرت بيانات من بنك التسويات الدولية أن ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار تجاوزت الأربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في أعقاب زيادة إصدارات الدين خلال أزمة كوفيد 19.

وقال البنك إن إصدارات الدين زادت 14% في الربع الثاني وقادت لزيادة 7% على أساس سنوي للدين المقوم بالدولار عموماً. وتراجعت تكلفة الاقتراض بالدولار منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة إلى قرابة الصفر، وسجلت ديون إفريقيا والشرق الأوسط أكبر معدل زيادة عند 14% في اتجاه قادته دول الشرق الأوسط.

وزادت ديون أسواق آسيا والمحيط الهادي 9% وأمريكا اللاتينية 5 %، بينما تراجعت ديون الاقتصادات الناشئة في أوروبا 5% ليستمر الاتجاه النزولي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.

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