«آنت» الصينية تجمع 34.5 مليار دولار في أكبر طرح في تاريخ الأسواق

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة آنت جروب لتكنولوجيا الخدمات المالية والتابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والإنترنت الصينية علي بابا جروب هولدنج تستهدف جمع 34.5 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي المزدوج لأسهمها لتصبح أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ أسواق المال العالمية.

وتعتزم آنت جروب تسجيل أسهمها في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي. وحددت الشركة سعر الطرح بـ80 دولار هونغ كونغ للسهم في بورصة هونغ كونغ و68.8 يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية آنت جروب ستجمع حوالي 17.2 مليار دولار من خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس المبلغ تقريباً من خلال الطرح في هونغ كونغ.

يذكر أن مجموعة علي بابا المملوكة للملياردير الصيني جاك ما تمتلك 33% من أسهم آنت جروب.

ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية لشركة آنت جروب إلى 313 مليار دولار بمجرد بدء تداول سهمها في بورصة هونغ كونغ والمتوقع أن يكون في 5 نوفمبر المقبل.

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