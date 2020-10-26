20 % نمو أرباح «بشتله» الألمانية إلى 70 مليون يورو

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة بشتله الألمانية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات اليوم وصول أرباحها الأولية قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 70 مليون يورو مقابل 57 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 20% سنوياً.

وبلغت إيرادات الشركة التي تعمل في 14 دولة أوروبية وتمتلك شبكة مكاتب تضم 70 مكتباً إقليمياً، خلال الربع الثالث 1.37 مليار يورو بزيادة نسبتها 7% تقريباً عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 1.28 مليار يورو.

ومن المتوقع أن يزيد هامش أرباح التشغيل للشركة خلال الربع الثالث على 5%.

وقالت الشركة إنها ستنشر النتائج النهائية للربع الثالث من العام الحالي يوم 11 نوفمبر المقبل.

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