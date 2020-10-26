«داو جونز» يتهاوى 800 نقطة متجهاً لأسوأ أداء يومي في شهرين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال التعاملات، وهبط مؤشر «داو جونز» أكثر من 2.8% أو 805 نقاط إلى 27.529 ألف نقطة، في أسوأ أداء منذ شهرين، وانخفض مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.3% مسجلاً 3386 نقطة، في حين شهد مؤشر «ناسداك» انخفاضاً بنحو 1.9% إلى 11.324 ألف نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على مكونات «داو جونز»، وشهدت جميع الأسهم المكونة للمؤشر والبالغ عددها 30 سهماً هبوطاً.

وكان سهم «أمريكان إكسبريس» أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي بانخفاض 4.7%، يليه سهم «بوينغ» والذي شهد هبوطاً يصل إلى 4%.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 2% خلال التعاملات، مع خسائر قطاع التكنولوجيا وسط تسارع معدل إصابات «كورونا» حول العالم.

وتأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من خسائر قطاع التكنولوجيا التي بلغت 7.4% في نهاية جلسة أمس.

وانخفض سهم «إس إيه بي» بنحو 22% بعد أن تخلت الشركة الألمانية عن أهداف الربحية على المدى المتوسط محذرة من أن تعافي أعمالها سيستغرق وقتاً أطول بسبب تداعيات الوباء.

وتراجع مؤشر «ستوكس» بنحو 1.8% أو 6.5 نقاط إلى 355.9 نقطة.

كما انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 1.2% (-68.3 نقطة) إلى 5792 نقطة، في حين انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنحو 3.7% (-468.6 نقطة) إلى 12.177 ألف نقطة، بينما تراجع المؤشر الفرنسي «كاك» بنحو 1.9% (-93.5 نقطة) إلى 4816.1 نقطة.

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