وفاة رئيس سامسونغ عن عمر 78 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي رئيس مجموعة سامسونغ "لي كون-هي" عن عمر يناهز 78 عاما أمس الأحد في مركز سامسونغ الطبي بسيئول بعد أن ظل نزيلا هناك لسنوات، وذلك في أعقاب إصابته بنوبة قلبية في العام 2014.

وأعلنت سامسونغ أمس عن وفاة "لي"، قائلة إنه ستقام جنازة خاصة للمتوفى بناء على طلبه وطلب أسرته.

وفقد "لي" وعيه بسبب احتشاء في عضلة القلب في منزله في يوم 10 مايو العام 2014، ونقل إلى مركز طبي بالقرب من منزله، ثم تلقى في مركز سامسونغ الطبي علاجا يعرف باسم الدعامة القلبية (stent) لتنشيط الدورة الدموية. ومنذ ذلك الوقت ظل "لي" طريح المستشفى، بحسب "يونهاب".

وخصع لعلاج خفض درجة حرارة الجسم، الذي يهدف لتقليل تلف الدماغ والأعضاء في وحدة العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية بعد أن استعاد جهازه التنفسي قدراته الطبيعية، واستيقظ من غيبوبته بعد 15 يوما.

وكانت حالة "لي" مستقرة وكان قادرا على التنفس بدون أدوات طبية، كما أنه تلقى علاجا تأهيليا، ولكنه لم يتعاف تماما.

وولد "لي" في العام 1942، وتولى رئاسة المجموعة في العام 1987 وهو في سن 45 سنة بعد وفاة والده لي بيونغ-تشول مؤسس المجموعة.

وذهب "لي" إلى اليابان في العام 1953 للدراسة هناك. وحصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة واسيدا اليابانية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.

وتزوج "لي" من هونغ را-هي، التي كانت تدرس في كلية الفنون التطبيقية بجامعة سيئول الوطنية في العام 1966.

وبحث لي في السبعينات سبل التقدم في الصناعات عالية التقنية، بعد حوالي 50 زيارة إلى وادي السلكيون بالولايات المتحدة، وبدأ تدريبه الإداري مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس شركة سامسونغ سي آند تي في العام 1978، وكانت هذه أول خطوة في طريق إعداده لتولي عرش سامسونغ.

وبعد أن تولى رئاسة المجموعة، وضع حجر أساس جعل سامسونغ ائتلافا رائدا على المستوى العالمي من خلال إعلان "الإدارة الجديدة" في العام 1993.

ومن ثم حازت سامسونغ للإلكترونيات الكثير من التقدير لتحقيقها طفرة كبيرة في إدارة الجودة وإدارة التصميم وغيرها.

وحقق "لي" نموا كبيرا لمجموعة سامسونغ، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 1 تريليون في العام 1987 إلى 390 تريليون وون في العام 2012، ووصلت قيمة الأصول الإجمالية لها إلى 500 تريليون وون.

بيد أن "لي" استقال من منصبه في العام 2008 بسبب فضيحة مالية لشركة سامسونغ، ولكنه استعاد قيادته للإدارة في العام 2010.

وترك لي زوجته هونغ را-هي، مديرة متحف ري أوم السابقة، وابنه لي جيه-يونغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات، وابنته لي بو-جين رئيسة فندق شيلا، وابنته لي سيو-هيون رئيسة مجلس الإدارة لمؤسسة سامسونغ للرعاية الاجتماعية، وصهره كيم جيه-يول رئيس معهد سامسونغ للأبحاث الاقتصادية.

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