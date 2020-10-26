وفاة «الملك المنعزل».. محوّل «سامسونغ» إلى عملاق عالمي

المصدر: سيؤول - أ ف ب

توفّي رئيس سامسونغ للإلكترونيّات، لي كون-هي، الذي حوّل المجموعة إلى عملاق اتّصالات عالمي، أمس، عن 78 عاماً، وفقاً لما أعلنته الشركة الكوريّة الجنوبيّة.

وخلال إدارته، نمت شركة سامسونغ، لتصبح أكبر منتج للهواتف الذكية والرقائق الدقيقة في العالم، وأصبح إجمالي مبيعات الشركة، يشكل الآن خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكان لي، الذي اشتهر بلقب «الملك المنعزل»، طريح الفراش، منذ إصابته بنوبة قلبيّة عام 2014. وأحاط حياته بهالة من الغموض، حتى أيامه الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان «ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس سامسونغ للإلكترونيّات». مشيرةً إلى أنّه كان محاطاً بأفراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة، جاي واي لي. وتابعت «الرئيس لي كان صاحب رؤية حقيقية»، حوّلَ سامسونغ من شركة محلية، إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية، مشددة على أن «إرثه سيكون أبدياً».

والشركة التي ساهمت في انتعاش البلاد الهائل بعد الحرب الكورية، وكوريا الجنوبية في الترتيب الثاني عشر حالياً، من حيث أكبر اقتصاد في العالم، متهمة بإقامة علاقات مشبوهة مع السلطة السياسية، وبإعاقة المنافسة. وأدين لي، بتهم تتعلق بالفساد في عام 1996، ثم بالفساد والتهرب الضريبي في عام 2008. لكنه نجا من دخول الزنزانة، بعدما حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعندما ورث في عام 1987 رئاسة المجموعة، التي أسسها والده، كانت الشركة بالفعل أكبر تكتل في البلاد. ثم ركز لي نشاط الشركة، لجعلها مجموعة على المستوى الدولي.

وفي عام 2014، كانت سامسونغ قد أصبحت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية وشرائح الذاكرة في العالم. وتعد الشركة لاعباً عالمياً رئيساً في مجال أشباه الناقلات وشاشات العرض (إل سي دي).

وترأس ابنه لي جاي يونغ، نائب رئيس شركة «سامسونغ إلكترونكس»، منذ إصابة والده بنوبة قلبية في عام 2014.

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