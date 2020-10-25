إصابة محافظ «المركزي» الهندي بفيروس «كورونا»

المصدر: مومباي- د ب أ

قال محافظ بنك الاحتياط الهندي «البنك المركزي» شاكتيكانتا داس، إنه أصيب بمرض «كوفيد 19»، الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية، لكن من دون ظهور أعراض عليه، وسيستمر في العمل خلال فترة العزل.

ووفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، قال داس على «تويتر» اليوم: إن «العمل بمجلس الاحتياط الهندي سوف يستمر بشكل طبيعي». وقال إنني «على اتصال بكل من المحافظين النواب وموظفين آخرين عبر تقنية الفيديو والهاتف».

وداس هو أحدث مسؤول تنفيذي من بين صناع السياسة لرئيس الوزراء ناريندا مودي، تأتي نتيجة اختباره إيجابية بفيروس «كورونا».

والهند هي ثاني أكثر دولة تضرراً بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وبينما تظهر بيانات حكومية جديدة تباطؤ حالات الإصابة، حذر داس ومودي مؤخراً من أن حدوث موجة ثانية محتملة للفيروس تهدد الاقتصاد، الذي انكمش بالفعل بأعلى نسبة من بين نظرائه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز