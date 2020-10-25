«الأهلي البحريني» يتلقى عروضاً لبيع 10 % من أسهم وحدة مصر

المصدر: الكويت- رويترز

أعلن البنك الأهلي المتحد البحريني، اليوم، أن عرض الشراء الاختياري الذي قدمه لمساهمي وحدته في مصر، أسفر عن تقديم عروض لبيع 10.2 % من الأسهم، بانتهاء مدته في 22 أكتوبر.

وقال البنك، في بيان لبورصة الكويت، المدرج بها، إن حصته سترتفع بشراء هذه النسبة في البنك الأهلي المتحد (مصر)، إلى 95.7 % «فور الانتهاء من التسويات المالية، والتحصل على الموافقات اللازمة».

كان البنك قال في 22 سبتمبر، إنه حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لتقديم عرض اختياري لزيادة حصته إلى 99.85 في المئة، من 85.5 %.

وقال البنك إن سعر العرض 29.783 جنيهاً (1.9 دولار) للسهم بحد أقصى، للقيمة الإجمالية 81.2 مليون دولار.

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